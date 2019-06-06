طيران التحالف يستهدف شمال صعدة بـ 17 غارة

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر"، أن طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية، 17 غارة على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة.
© AP Photo / Hassan Ammar
وأشار إلى تنفيذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.
في سياق آخر، أعلن المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في صفحته على "فيس بوك"، سقوط قتلى من "أنصار الله"، الثلاثاء، باستهداف طيران التحالف عددا من العربات العسكرية التابعة للجماعة خلف سلسلة مرتفعات العاديات بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق صعدة.
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