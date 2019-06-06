شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اثنين فى انفجار عبوة ناسفة بمحافظة نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بإصابة اثنين من قوات الدفاع المدنى جراء انفجار عبوة ناسفة فى قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالى العراق. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول إن عبوة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى توجه فرقة الأطفاء التابعة لمركز تلعفر لإخماد حريق فى محاصيل زراعية فى قضاء سنجار بنينوى". Advertisements وأضاف أن انفجار العبوة أسفر عن إصابة اثنين من الدفاع المدنى واحتراق عجلة تابعة لهم.

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