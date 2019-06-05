إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365
قررت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، بعد يوم واحد على توسعتها.
وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي بغزة (غير حكومي) زكريا بكر، للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية قررت تقليص المساحة "من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداء من صباح الخميس وحتى إشعار آخر".
والإثنين، أعلنت إسرائيل زيادة مساحة الصيد في بحر غزة من 10 أميال إلى 15 ميلا بحريا، اعتبارا من صباح الثلاثاء، قبل أن تقرر تقليصها مجددا مساء الأربعاء.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية، حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.
وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.
ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
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