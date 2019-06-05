أردوغان يتبادل التهنئة بالعيد مع عدد من زعماء الدول

إسطنبول/ الخليج 365 تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، التهنئة مع عدد من الزعماء بمناسبة حلول عيد الفطر. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان تبادل التهنئة بالعيد هاتفيا، مع رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ورئيس مجلس الشعوب البوسني بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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