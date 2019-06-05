قطر تدين الهجوم على سيناء المصرية وتعزي ذوي الضحايا

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، شمال شرقي مصر، ما أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن.

وجددت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبّر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، إضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بشمال سيناء.

والأربعاء، حل أول أيام عيد الفطر في مصر، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.