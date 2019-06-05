الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا قرب حدود غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اعتقال فلسطيني بزعم محاولته التسلل عبر السياج الحدودي لقطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيا حاول التسلل إلى إسرائيل، عبر السياج الحدودي لشمالي القطاع.

وزعم أن قواته عثرت على سكين بحوزة الفلسطيني المعتقل.

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وأضاف أنه تم نقل الفلسطيني للتحقيق، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.