دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تستأنف ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتغريمها 1.7$ مليار

قام الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض غرامة مالية قيمتها 1.7$ مليار ضد شركة قوقل بسبب سلوكها تجاه المعلنين والشركات الإعلانية في السوق، وذلك بسبب انتهاكها لقانون منع الاحتكار الأوروبي ومحاولتها التخلص من الشركات الإعلانية المنافسة في السوق، إلا أن الشركة لا تبدو راضية عن القرار لتقدم طلب استئناف ضده.

وقال الاتحاد الأوروبي وقتها أن الشركة الأمريكية كانت تستخدم تقنيات ولوغاريتمات في نظامها تمنع ظهور إعلان الشركات المنافسة، واستمرت بالقيام بهذه الأمور بين 2006 و2016.

وعلى إثر الانتهاك المحدد، قرر الاتحاد في مارس فرض غرامة 1.5 مليار يورو تقريبًا أي ما يعادل 1.7 مليار دولار على الشركة بعد بعد فتح القضية في 2016، لتمثل غرامة جديدة بسبب قانون منع الاحتكار بعد غرامات مختلفة لا سيما حول نظام تشغيل أندرويد.

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