دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شراكة بين مايكروسوفت وأوراكل لتقديم الخدمات السحابية معًا

أعلنت شركة مايكروسوفت ونظيرتها أوراكل عن وصولهما إلى اتفاق حول تقديم الخدمات السحابية بشكل مشترك فيما بينهما، وبذلك فإن الشركتان ستعملان على ربط خوادمهما معًا لتوفير الفرصة أمام المؤسسات وأصحاب الأعمال من الحصول على تقنيات الشركتين بشكل سهل.

وتأتي هذه الشراكة في محاولة لتضييق الخناق على أمازون التي أصبحت تقدم خدماتها السحابية AWS بشكل متصاعد للمستخدمين حول العالم، لكن مع شراكة أوراكل بتقنياتها الخاصة مع المنافس الرئيسي مايكروسوفت سيشكل تحديًا كبيرًا لأمازون.

وستوفر هذه الشراكة الفرصة للمستفيدين لنقل بياناتهم بين خوادم أوراكل ومايكروسوفت بشكل سلس دون الحاجة لإعادة تصميم أنظمتهم لتتناسب مع كل خدمة على حده مثلما كان يحدث سابقًا عندما تقوم إحدى الشركات بنقل بياناتها من خدمة سحابية لأخرى.

وبالطبع ستكون الخطوة مشجعة للشركات التي تحاول الحصول على الخدمات الخاصة بكل من مايكروسوفت وأوراكل كما ستساعد المستفيدين الحاليين الذين يتعاملون مع الخدمتين من دمج البيانات.

التدوينة شراكة بين مايكروسوفت وأوراكل لتقديم الخدمات السحابية معًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.