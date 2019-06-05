مقتل عدد من ميليشيا الحوثى بينهم قيادى بارز فى غارات للتحالف العربى باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الأربعاء، غارات جوية على تحركات وتجمعات ميليشيا الحوثى فى محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت تجمعات للميلشيا الحوثية شمال مديرية قعطبة شمالى المحافظة، ما أسفر عن مقتل القيادى البارز فى الميلشيا المدعو سفيان القحيف، وعدد آخر من عناصر الميليشيا.

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