مقتل مواطن في احتجاجات بولاية القضارف شرقي السودان

الخرطوم/ الخليج 365

قتل مواطن وأصيب عشرات آخرون، الأربعاء، خلال احتجاجات عنيفة شهدتها ولاية القضارف شرقي السودان، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن قوات الأمن، أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين، في عدة مدن من بينها العاصمة الخرطوم، لإزالة الحواجز والمتاريس من الشوارع.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن المحتجين أغلقوا معظم أحياء وشوارع الخرطوم، بالحجارة والمتاريس، وأن قوات الأمن والجيش والدعم السريع (تابعة للجيش) تحاول فتح الطرق وإزالة المتاريس، وردت على المحتجين بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي.

وأشار إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى محافظتي القضارف وبورتسودان (شرق)

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وإلى غاية مساء الأربعاء، لم تعقب السلطات على ما ذكره الشهود.



يأتي ذلك بعد إعلان قوى "الحرية والتغيير"، تمسكها بالعصيان المدني، عقب ساعات من إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز، الاستعداد للتفاوض وفتح صفحة جديدة.

وفي وقت مبكر الإثنين، اقتحمت قوات الأمن، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت مقتل 35 شخصا على الأقل آنذاك.

فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 101 على الأقل، جراء فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.