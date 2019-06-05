منتزه الأمير حسام بن سعود وجَّهه سياحية يضاف للوجهات السياحة بالباحة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني : دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة منتزه الامير حسام بالقيم، اضافه الى خارطة الوجهات السياحية الرئيسية بالمنطقة. ومنتزه الأمير حسام يقع بموقع متميز من حيث قربه من مركز المدينة حيث يضم مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء وجلسات ومظلات وبحيرة صناعية ومسرح ونافورة تفاعلية ومناطق ألعاب للأطفال وأكشاك ومحلات تجارية وعربة قطار وممشى ، ومصلى لرجال وأخر لنساء ومواقف لرواد المنتزه . شاهد بعض الصور للمنتزه بعدسة المصور فهد الزهراني. Advertisements

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