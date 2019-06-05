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فجر يوم العيد.. مركبة مسرعة تقتحم موقف مول وتحطم واجهة بنك بجدة (فيديو وصور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقتحمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية فجر يوم العيد، أرصفة وحواجز وزجاج فرع أحد البنوك، بالإضافة إلى مواقف أحد المولات المعروفة في شارع التحلية بجدة.

وأظهر مقطع فيديو غير واضح لحظة اقتحام السيارة للموقع، واصطدامها بأرصفة وأحواض زرع ولوحة كبيرة تابعة للمول وزجاج الواجهة، ثم قفزت المركبة بسبب قوة الاصطدام، وتناثر حطامها وما خلفته من أضرار.

وظهرت السيارة المنكوبة في حالة يرثى لها، وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث، حيث نُقِل السائق للمستشفى لتلقي العلاج، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب وقوع الحادث والأضرار الناجمة عنه.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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