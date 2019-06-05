شكرا لقرائتكم خبر عن فجر يوم العيد.. مركبة مسرعة تقتحم موقف مول وتحطم واجهة بنك بجدة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقتحمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية فجر يوم العيد، أرصفة وحواجز وزجاج فرع أحد البنوك، بالإضافة إلى مواقف أحد المولات المعروفة في شارع التحلية بجدة.

وأظهر مقطع فيديو غير واضح لحظة اقتحام السيارة للموقع، واصطدامها بأرصفة وأحواض زرع ولوحة كبيرة تابعة للمول وزجاج الواجهة، ثم قفزت المركبة بسبب قوة الاصطدام، وتناثر حطامها وما خلفته من أضرار.

وظهرت السيارة المنكوبة في حالة يرثى لها، وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث، حيث نُقِل السائق للمستشفى لتلقي العلاج، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب وقوع الحادث والأضرار الناجمة عنه.

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