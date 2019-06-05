تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى هجوم العريش بشمال سيناء

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن موقع "أعماق" التابع للتنظيم المتطرف:"شن مقاتلو داعش هذا الصباح هجومين متزامنين على نقطتي تفتيش للشرطة في مدينة العريش".

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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن "عناصر إرهابية" استهدفت "كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين".

وتصاعدت المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في 30 حزيران/ يونيو 2013 ، عقب مظاهرات معارضة له.

وأطلقت السلطات المصرية في شباط/ فبراير 2018 ، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.