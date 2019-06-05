شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تقصف مواقع للجيش اليمنى فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت ميليشيا الحوثى، اليوم الأربعاء، عدة مواقع للجيش اليمنى فى محافظة الحديدة جنوبى غربى البلاد.
وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمدافع الهاون والرشاشات، مواقع لقوات الجيش اليمنى شرق مديرية الدريهمى جنوبى الحديدة، ومواقع أخرى فى مدينة حيس، مضيفا أنه فى مدينة الصالح شرق المحافظة استهدفت الميليشيا مواقع الجيش بقـذائف مدفعية الهاوزر وقـذائف (RBG).
وتواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة غربى البلاد، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية الرامية لإحلال السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثى تقصف مواقع للجيش اليمنى فى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.