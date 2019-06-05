"داعش" يتبنى هجومًا استهدف حاجزا أمنيا بسيناء المصرية

القاهرة/ الخليج 365-

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء الأربعاء، هجوما استهدف حاجزا أمنيا بسيناء، شمال شرقي مصر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيا بشمال سيناء.

ونقلت حسابات على "تويتر"، عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم، قولها إن "مقاتلي داعش، شنوا صباح اليوم هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة داخل مدينة العريش (شمال شرق)".

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ولم يتسن التأكد من صحة ما ورد في البيان، غير أن وزارة الداخلية، قالت في بيان، إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب العريش، فجر الأربعاء".

وأوضح البيان، أنه "تم التعامل مع تلك العناصر، وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية (...) وتقوم بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".

ويحل اليوم أول أيام عيد الفطر بالبلاد، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.