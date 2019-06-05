"أنصار الله" تعلن السيطرة على 20 موقعا عسكريا في محور نجران جنوبي السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "مقاتلي الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي جماعة أنصار الله والقوات الموالية لها) نفذوا عملية هجومية واسعة استمرت 72 ساعة، على مواقع العدو في نجران بشكل مباغت من ثلاثة مسارات: المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس".

ووفقا لمتحدث القوات المسلحة في صنعاء، "سقط أكثر من مائتين من قوات الجيش اليمني بين قتيل وجريح، فيما تم أسر عدد آخر، ولاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم".

وأشار إلى "تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة للجيش اليمني، واغتنام أسلحة وعتاد عسكري كبير".