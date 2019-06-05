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وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".
© AP Photo / Eman Helal
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، اليوم، أن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، فجر اليوم الأربعاء، 5 حزيران/يونيو".
وأوضح البيان، أنه تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين؛ وتقوم القوات الأمنية بتتبع خطوط سير هروب تلك العناصر الإرهابية.
وأطلقت السلطات المصرية في شباط/ فبراير 2018 ، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر.
وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة، وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر مقطوعة، منذ عامين كاملين، بسبب اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول العربية؛ وهو الأمر الذي تنفيه قطر باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تصدر بيانا بشأن هجوم إرهابي أفسد فرحة العيد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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