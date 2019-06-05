تنفق الشركات ميزانيات ضخمة في التسويق عبر المؤثرين على الشبكات الاجتماعية لاسيما انستغرام، والآن تقوم الشبكة الاجتماعية لتبادل الصور بالسماح للمعلنين بعرض إعلانات المؤثرين لأشخاص لا يتابعونهم ما يتيح لها بإيصال إعلاناتها لعدد أكبر من المستخدمين.
هذه الخطوة تصب في صالح المؤثرين الذين سترتفع أجور إعلاناتهم لأنها ستصل لجمهور أكبر من دائرة متابعيهم، وكذلك الشركات التي ستحصل على معدلات مشاهدة أكبر.
وبهذا ستتمكن الشركات وعبر منصة فيس بوك الإعلانية من متابعة الإحصائيات المفصلة حول أداء منشوراتها الإعلانية على انستغرام بالتعاون مع المؤثرين حيث يتم تأشيرها بعبارة Sponsored لتدل على أنها منشور ترويجي، وعبارة Paid partnership with لتدل على الجهة المعلنة ولديها اتفاقية شراكة مع المؤثر.
ستبدأ هذه الخاصية بالتوفر للمعلنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة في منشورات الصفحة الرئيسية للتطبيق، وبعدها في الأشهر المقبلة ستظهر في القصص أيضاً.
نعم سيكون صيفاً حافلاً بالإعلانات من مؤثرين لا نعرفهم على انستغرام.
التدوينة انستغرام ستعرض عليك إعلانات مؤثرين لا تتابعهم ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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