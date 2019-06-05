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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبحرين تدينان الهجوم الإرهابى فى العريش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة البحرين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية فى مدينة العريش، صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربة عن خالص التعازى والمواساة لأهالى وذوى الشهداء.
وأكدت الخارجية البحرينية، من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، على موقف البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.
الخارجية البحرينية
كما أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابى فى العريش، حيث قال السفير سفيان سلمان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، عبر حسابه على تويتر، التأكيد على تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء فى مصر فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وثقة المملكة بقدرة مصر على حماية أمنها واستقرارها ودحر العصابات الإرهابية.
متحدث الخارجية الأردنية
وأوضح القضاة، إن المعركة ضد الاٍرهاب واحدة والإرهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته، أحر التعازى بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
بيان الخارجية الأردنية
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