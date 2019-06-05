شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آلاف المواطنيين والمقيمين يؤدون صلاة عيد الفطر فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد آلاف المصلين اليوم الأربعاء، على المساجد والمصليات بجميع ولايات سلطنة عمان، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وحرص المصلون عقب تأدية الصلاة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

وتصدرت مشاهد الفرحة وأجواء عيد الفطر بمطار مسقط الدولي، حيث حرص القائمون على المطار بتوزيع الورود على المسافرين بالمطار.





كما تصدر الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، المشهد فى ساحات صلاة العيد مرتدين "الدشاش" الأبيض، وتجمع عدد منهم لالتقاط الصور التذكارية مع آبائهم.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة، بين الأطفال وأسرهم عقب صلاة عيد الفطر المبارك، بالساحات حيث اصطحب المصلون معهم أطفالهم وأسرهم لمشاركتهم هذه المناسبة.

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وفي ولاية صور، أدى الأهالي والمقيمين شعائر صلاة عيد الفطر السعيد بمختلف المصليات والجوامع في الولاية ونياباته، وقد شهد المصلى الخاص للعيد بمنطقة سيح المطار ببلاد صور صلاة العيد بحضور عدد من المشايخ والرشداء والمواطنين والمقيمين.





وشهد مسلخ بلدية صور نشاط في استقبال كبير من الذبائح خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث بلغ عدد الذبائح 402 من الماعز وعدد 103 من الأغنام وعدد 20 من الأبقار حيث بلغ إجمالي المذبوحات 525 من الماشية.



