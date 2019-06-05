قائد الجيش اللبناني: الإرهاب حاول إحداث فتنة في طرابلس

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

اعتبر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، الأربعاء، أن الإرهاب لا دين له، وقد لجأ إلى تنفيذ عملية طرابلس (شمال)، "مستخدماً سياسة الذئب المنفرد محاولاً إحداث فتنة في المدينة".

والإثنين، قتل 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط، في اشتباكات مع مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر المسلح نفسه بعد محاصرته بأحد المباني.

والأربعاء، تفقد عون مدينة طرابلس، والتقى الضباط والجنود في كلّ من قيادة لواء المشاة الـ12 وفرع مخابرات المنطقة وقيادة فوج التدخّل الأوّل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

Advertisements

ونوّه قائد الجيش بجهود الجيش التي أدّت إلى حسم الوضع "بأقل أضرار ممكنة دون المسّ بالمدنيين رغم سقوط الشهداء العسكريين الأربعة".

وأشاد عون "بسرعة التدخّل التي أدّت إلى محاصرة الإرهابي الذي تحصّن في إحدى الشقق السكنية ما دفعه إلى تفجير نفسه.

وشدّد أن الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدّد أمن لبنان وسلمه مهما بلغ حجم التضحيات، لأن رسالته هي الشرف والتضحية والوفاء.

وتعاني طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان، من ضعف أمني حيث شهدت، خلال السنوات الأخيرة جولات قتال عديدة بين سُنة معارضين للنظام السوري وعلويين حلفاء له.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.