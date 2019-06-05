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القاهرة تقول إن الرحلات الجوية مع بلغراد عادت بعد توقف 13 عاما

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القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، الأربعاء، عن وصول "أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الصربية المباشرة بين بلغراد والقاهرة".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد وصلت الرحلة مطار القاهرة وعلى متنها سفيرا البلدين، بعد توقف لأكثر من 13 عاما، دون تقديم أسباب بشأن التوقف.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد تسيير الخط الجديد تصبح القاهرة هي "المحطة الوحيدة في إفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية".

ولم تقدم القاهرة تفاصيل بشأن أسباب التوقف طيلة تلك المدة ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سفارة صريبا بالقاهرة.
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