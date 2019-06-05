عباس يأمل بتجاوز المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، عن أمله بتجاوز كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، بما فيها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".
وهنأ "عباس" في كلمة مقتضبة لوسائل الإعلام عقب أدائه صلاة عيد الفطر بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة "عيد الفطر".
وأضاف بالقول "نسأل أن يعيده (العيد) الله علينا، وقد حررنا بلدنا وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجاوزنا كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا من صفقة العصر وغيرها، التي ستذهب جميعها إلى الجحيم، وسيبقى شعبنا على أرضه صامداً صابرا في وجه كل هذه المؤامرات".
وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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