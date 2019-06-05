المغاربة يؤدون صلاة عيد الفطر

فاس (المغرب)/ خالد مجدوب / الخليج 365 أدى المغاربة صلاة العيد، اليوم الأربعاء، حيث توافدت جموع المصلين على المصليات والمساجد والملاعب للصلاة. وحسب مراسل الخليج 365، توافد المواطنون بكثافة على مصليات مدينة فاس العاصمة الدينية والروحية بالبلاد لأداء الصلاة والمعروفة بآثارها التاريخية التي تضم جامعة القرويين الأقدم في العالم. واختار العديد من المواطنين ارتداء اللباس التقليدي، لأداء صلاة العيد. Advertisements فيما تولت لجنة شعبية تنظيم جموع المصلين، حيث تم تخصيص جهة للذكور وأخرى للإناث. وفي العاصمة الرباط، توافد المصلون على المساجد وساحاتها الخارجية لأداء صلاة العيد. أما في الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب)، توافد آلاف المصلين على مسجد الحسن الثاني (أكبر مسجد بالبلاد) ومحيطه لصلاة العيد، فضلا عن أداء الصلاة بمصليات أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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