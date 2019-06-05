العراق.. الخزعلي يتهم "جماعات تتبع أحزاب سياسية" بتفجيرات كركوك

بغداد / نازا محمد / الخليج 365

اتهم قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في العراق (إحدى فصائل الحشد الشعبي الموالية للحكومة)، الأربعاء، "جماعات تابعة لأحزاب سياسية" بالضلوع في تفجيرات محافظة كركوك (شمال) الأخيرة.

وفي 30 مايو/ أيار الماضي، وقعت 6 تفجيرات متتالية في مناطق مختلفة من مدينة كركوك، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرين.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد، إن "التفجيرات التي شهدتها كركوك سببها عدم تطهير المناطق المحاذية للمحافظة، وهناك جماعات مسلحة تابعة لجهات سياسية معينة لا تريد الاستقرار"، دون ان يحدد الخزعلي تلك الجهات.

وأشار أن "الجزء الأكبر من حرائق الأراضي الزراعية في المناطق المحررة سببه أحداث ما بعد داعش"، دون تفصيل.

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والأحد، أعلن الدفاع المدني في مؤتمر صحفي، أن الحرائق في عموم البلاد التهمت أكثر من 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية، خلال مايو/ أيار الماضي، بينما جرى إنقاذ 425 ألف دونم أخرى في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأردف الخزعلي أن "اتهام بعض الطائفيين للحشد الشعبي بالتسبب بحرائق الأراضي الزراعية كلام معيب".

كذلك تطرق الخزعلي إلى حادثة الاعتداء على قوات الجيش العراقي في الطارمية محذرا "داعش لم يفارق الطارمية مطلقا ولديه أماكن وملاذات ضمن المنطقة".

وشن مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، هجومًا مزدوجًا في قضاء الطارمية، ذات الغالبية السُنية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل 6 جنود عراقيين وإصابة آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.