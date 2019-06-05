شكرا لقرائتكم السعودية تدعو لاستئناف الحوار بين القوى السودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 23 دقيقة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 17:01

دعت حكومة المملكة العربية السعودية، الأطراف السودانية المختلفة إلى استئناف الحوار بينها، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.



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وقالت المملكة إنها "تابعت ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، آملة أن يتم "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت المملكة، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وشددت السعودية على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير، وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها.