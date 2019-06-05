شكرا لقرائتكم البيت الأبيض يمنع مستشارة سابقة من التعاون مع تحقيق يستهدف ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 53 دقيقة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 16:33

أعلن جيري نادلر، الرئيس الديموقراطي للجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، ان البيت الأبيض طلب من مستشارة سابقة مقرّبة من الرئيس دونالد ترامب، الامتناع عن التعاون مع تحقيق برلماني يستهدفه.



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وقال إن هوب هيكس تلقّت تعليمات بعدم الامتثال لاستدعاء اللجنة، التي طالبتها بأن تقدّم قبل 4 الشهر الجاري ملفات مرتبطة بعملها في البيت الأبيض.

وأضاف أن آني دونالدسون، التي عملت مديرة لمكتب المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، تلقّت التعليمات ذاتها. واعتبر أن "الرئيس يفتقر إلى سند قانوني، لمنع هؤلاء الشهود من الامتثال لاستدعاءاتنا"، لافتاً الى أن اللجنة ستواصل المطالبة بالمستندات وسترغب دوماً في الاستماع إلى المرأتين.

وتُعَدّ هيكس من الدائرة المقرّبة إلى ترامب، وكانت التحقت باكراً بحملته الانتخابية، قبل أن تتسلّم منصب المديرة الإعلامية للرئاسة. وأثارت مفاجأة في آذار (مارس) 2018، بإعلانها استقالتها. ورفض ماكغان أيضاً الشهر الماضي، بإيعاز من الإدارة، استدعاءً من الكونغرس للاستماع إليه.

وتشتبه اللجنة في ان ترامب "عرقل عمل القضاء" وارتكب "إساءات أخرى لاستغلال السلطة"، أوردها تقرير أعدّه روبرت مولر الذي تولى التحقيق في ملف "تدخل" روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، استناداً إلى شهادات 3 مستشارين سابقين لترامب.