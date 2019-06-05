اعتقال القيادي المعارض ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان

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وكان عرمان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابيا لكنه عاد للبلاد مؤخرا، بحسب "رويترز".
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وقال فكي، في بيان يوم الاثنين الماضي: "أدين بشدة أعمال العنف التي اندلعت اليوم في السودان وتسببت في سقوط قتلى وجرحى، أدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف من أجل محاسبة جميع المسؤولين".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.
وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صباح الاثنين: "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 9 شهداء".
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