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أول رد فعل سعودي رسمي على تطورات الأحداث في السودان

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في محيط اعتصام القيادة العامة إلى 9 أشخاص.

© REUTERS / STRINGER

وأعلنت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، يوم الاثنين الماضي "ارتقاء 4 شهداء جدد… ارتفعت محصلة شهداء مجزرة اليوم لتسعة شهداء باستشهاد أربعة شهداء جدد".

وأضافت اللجنة "عدد الشهداء في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنياً.. اللجنة في تواصل مستمر وستفيدكم عن كل جديد في حينه".

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واقتحمت قوات الأمن السودانية موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وسط إطلاق نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض اعتصام المطالبين بالحكم المدني.

ووصلت المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني بشأن من يحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق هذا العام إلى طريق مسدود.

 

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