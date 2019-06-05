آبل تكشف النقاب عن تحديثات كثيرة خلال مؤتمرها السنوي

كشفت شركة آبل الأمريكية ـ خلال مؤتمرها السنوي للمطورين ـ عن العديد من التحديثات في نظام التشغيل الخاص بها وغيرها من المميزات الجديدة.
هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة alqiyady 1 هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة
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فتعاون مسؤولو شركة آبل مع شركتي فيسبوك وجوجل لإضافة تحديث جديد باسم "سجل عبر فيسبوك / سجل عبر جوجل" وكذلك كشفت آبل عن تحسينات جديدة تجعل الاستجابة لبصمة الوجه Face ID أسرع مما كانت عليه في السابق.
وأعلنت آبل عن تخليها عن برمجيتها المتعددة الوسائط "آي تيونز"؛ حيث قال كريغ فديريغي المسؤول عن البرمجيات خلال المؤتمر: "مستقبل أي تيونز ليس تطبيقاً واحداً بل ثلاثة هي آبل ميوزيك وآبل بودكاستس وآبل تي في".
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وعرضت الشركة الأمريكية عدد من مميزات نظام IOS الجديدة بما فيها عمله في وضعية الظلام، كما كشفت النقاب عنiPadOS، وكذلك جهاز Mac Pro الشهير الجديد.المزيد:
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