دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تكشف النقاب عن تحديثات كثيرة خلال مؤتمرها السنوي

كشفت شركة آبل الأمريكية ـ خلال مؤتمرها السنوي للمطورين ـ عن العديد من التحديثات في نظام التشغيل الخاص بها وغيرها من المميزات الجديدة.

هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة alqiyady 1 هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة

شاهد أيضاً: هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة

فتعاون مسؤولو شركة آبل مع شركتي فيسبوك وجوجل لإضافة تحديث جديد باسم "سجل عبر فيسبوك / سجل عبر جوجل" وكذلك كشفت آبل عن تحسينات جديدة تجعل الاستجابة لبصمة الوجه Face ID أسرع مما كانت عليه في السابق.

وأعلنت آبل عن تخليها عن برمجيتها المتعددة الوسائط "آي تيونز"؛ حيث قال كريغ فديريغي المسؤول عن البرمجيات خلال المؤتمر: "مستقبل أي تيونز ليس تطبيقاً واحداً بل ثلاثة هي آبل ميوزيك وآبل بودكاستس وآبل تي في".

هكذا يتجسس عليك هاتفك الآيفون دون أن تعلم alqiyady 1 هكذا يتجسس عليك هاتفك الآيفون دون أن تعلم

شاهد أيضاً: هكذا يتجسس عليك هاتفك الآيفون دون أن تعلم

Advertisements

وعرضت الشركة الأمريكية عدد من مميزات نظام IOS الجديدة بما فيها عمله في وضعية الظلام، كما كشفت النقاب عنiPadOS، وكذلك جهاز Mac Pro الشهير الجديد.المزيد:

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟

بالصور: أغلى 9 هدايا زواج قدّمت للمشاهير

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي