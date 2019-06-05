شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 سيدات بالبحرين بعد تسرب غاز فى منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية،صباح اليوم الأربعاء على تويتر، عن وفاة ثلاث سيدات تتراوح أعمارهن بين 30 و 48 عاما، وإصابة اثنتين آخريين اختناقا، إثر تسرب غاز بمنزل فى منطقة سترة، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة.

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