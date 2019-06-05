شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المولات التجارية بدبى فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المولات التجارية ومراكز التسوق فى دبى إقبالاً كثيفاً من الزوار خلال عيد الفطر، حيث اكتظت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من الصباح الباكر، لترسخ المراكز التجارية مكانتها وجهة الأولى ليس للتسوق بل للترفيه أيضاً وخاصة فى فصل الصيف، بحسب "البيان".

وازدحمت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والأكسسوارات والعطورات وتسهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التى طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات فى تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.

وسجل قطاع التجزئة فى دبى معدلات مبيعات مرتفعة منذ بداية الأسبوع الجارى، وكانت المطاعم والمقاهى بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المستفيد الأكبر من ارتفاع نسب الإقبال، وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من الزوار.