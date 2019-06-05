شكرا لقرائتكم خبر عن "لو أنت في دبي".. 7 أماكن يمكنك الاستمتاع فيها بإجازتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول عيد الفطر المبارك يبحث المواطنين على السفر لمختلف أنحاء العالم لقضاء أجازة عيد الفطر، وإذا كنت من المتواجدين في مدينة دبي أو المسافرين إليها فهناك العديد من الأماكن السياحية التى يمكنك قضاء عطلتك فيها، حيث تحتضن دبي مجموعة من أفضل الأماكن السياحية في العالم التي تناسب جميع أفراد العائلة، من المنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمدن الترفيهية عالمية المستوى، وفرص التسوق الرائعة.

وتتنوع ما تقدمه هذه الوجهات من التجارب الثقافية والتراثية العريقة وغيرها الكثير من التجارب التي ستخلق ذكريات عائلية تدوم لأجيال، وفيما يلي عرض لأهم المدن والأماكن الترفيهية في دبي التي يمكنك زيارتها.

برواز دبي

يعتبر "برواز دبي" من أبرز المعالم السياحية في دبي، يقدّم هذا المعلم السياحي مناظر بانورامية رائعة لمدينة دبي، يتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كلّ منهما 150 متراً وعرض 93 متراً ويربط بينهما جسر،ـ تمّ بناء هذا المعلم بحيث يشبه إطار صورة ضخم ويوفّر إطلالات رائعة للمنطقة التاريخية في دبي، كما يطلّ على الجزء الحديث من المدينة، يمكن للزوار أن يتعرّفوا على مراحل تطور المدينة من خلال زيارة المعارض وصالات الواقع الافتراضي التي تستخدم أحدث التقنيات، يتيح لك برواز دبي اكتشاف ماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها، يمكن لأصحاب القلوب القويّة الوقوف على الجسر الزجاجي الشفاف بين البرجين والذي يبلغ طوله 25 متراً ليشعروا وكأنهم يمشون في الهواء.

نادي جبل على للرماية

مصمم هذا النادي على أحدث أسس الرماية ويمكنه تعليم الرماية للراغبين في ممارسة هذه الرياضة الشيقة، ومساعدة المتميزين فيها على تطوير وصقل مهاراتهم، وطبقا لدائرة السياحة بدبي يقدم هذا المكان المصمم على شكل قلعة حصينة أكاديميات لتعليم الرماية في قاعات مغلقة وفي الهواء الطلق وجميعها مبنية بما يتطابق مع معايير السلامة العالمية، بالإضافة إلى 5 ميادين للرماية على الأطباق الفخارية تحت الأضواء الكاشفة والتي تتناسب مع المعايير الأولمبية.

العديد من المشاهير من الفنانين والرياضيين حرصوا على زيارة هذا النادي أثناء تواجدهم بدبي للتمتع بممارسة الرماية بمختلف أنواع الأسلحة ويشهد النادي إقبالا كبيرا من السيدات على ممارسة هذه الرياضة حيث تبلغ نسبتهم 40 %.

دبي باركس آند ريزورتس

تقدم دبي باركس آند ريزورتس للزوار تجربة استثنائية في ثلاثة مدن ملاهي وحديقة مائية. إذ توفّر كل من "موشن غيت"، و"بوليوود باركس"، و"ليجو لاند" أكثر من 100 لعبة رائعة ترفّه عن نفوس الصغار، في حين يوفر بوليفارد "ريفر لاند" بموقعه المركزي وجهات لا مثيل لها للترفيه وتناول الطعام حيث سيجد الضيوف خيارات واسعة لكل أفراد العائلة.

موشن جيت

تضمّ مدينة ملاهي موشن جيت دبي ألعاباً ومعالم مستوحاة من أهم وأنجح الأفلام التي تمّ تصويرها في السنوات الأخيرة من إبداع الاستوديوهات العالمية مثل: كولومبيا بيكتشرز، ودريم ووركس أنيميشن، وليونزجيت إلى معالم شيّقة ممتثلة أمامك. استمتع بمشاهدة الشخصيات الكرتونية المحبوبة كالسنافر و” شريك”، وأبطال فلم "هنغر غيمز" على ألعاب الأفعوانيات والمنزلقات التي تحفّز الأدرينالين.

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وهذا ليس كل شيء، يمكنك أن تلعب دور طارد الأشباح، أو تنطلق في رحلة طيران، أو تتعلم بعض الحركات الراقصة من فريق "ستيب آب"، كل ذلك في مكان واحد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار التعرّف على أسرار صنع الأفلام في كواليس تصوير أفلام حقيقية في استوديو سنترال.

بوليود باركس

تمكنك من مشاهدة لمحة تاريخية عن كيفية صنع الأفلام البوليوودية مع مجموعة من الألعاب والعروض الترفيهية منها مشاهدة عرض جان – إي جيغر، العرض الموسيقي البوليوودي الأول في المنطقة، في مسرح "راج محل" المذهل المصمم على نمط مسرح برودواي ، حيث الألعاب التفاعلية والعروض المسرحية والتجارب الشيّقة.

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية

"دبي أكواريوم" أحد أكبر أحواض الأكواريوم وأجملها في العالم ، الذي تبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33000 كائن بحري، كما يضم أكبر عدد من أسماك قرش النمر الرملي في العالم، يصل ارتفاع دبي أكواريوم إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويضم 140 نوعاً من الأحياء البحرية ويوفّر تجارب عديدة تتيح لك اكتشاف عالم البحار، ويمكنك تجربة الغوص والاقتراب من أسماك القرش.

"لا بيرل"

ابتكر فرانكو دراغون، الذي أنتج أضخم العروض العالمية مثل "ذا هاوس أوف دانسينغ ووتر" في مكاو، و"لو ريف" في لاس فيغاس، عرض "لا بيرل" الرائع والاستثنائي في دبي، سيتم تقديم عرض "لا بيرل" الدائم على مدى السنوات الـعشرة القادمة على الأقل، مع 10 عروض أسبوعياً، تُقدّم مرتين يومياً على مسرح تم بناؤه خصيصاً لهذا العرض في مدينة الحبتور.

يستخدم المسرح المائي تكنولوجيا متطورة لصناعة الشلالات والسيول والأمطار على الأرضية التي تفيض بالماء، ومن ثم تجف بثواني. ستتمكنون خلال هذا العرض من مشاهدة 65 راقصاً عالمياً من 23 دولة وهم يؤدون مشاهدهم المذهلة التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.

ويُعدّ عرض "لا بيرل" الذي يستوحي قصته من مدينة دبي عرضاً فريداً من نوعه سيأخذ الأطفال والكبار إلى عالم من الخيال.