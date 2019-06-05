بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الرئيس حافظ الأسد بدمشق (صور)

وشارك الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي ومجموعة من المواطنين، بحسب "سانا".

وألقى مفتي دمشق، الشيخ بشير عبد الباري خطبة العيد أكد فيها المعاني العظيمة والسامية لعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الله تعالى بارك بلادنا بلاد الشام التي بقيت متألقة عبر التاريخ على الرغم من الأحداث والظروف التي مرت عليها وهذه البركة هي التي جعلت سورية اليوم صامدة شامخة بوجه الحرب الإرهابية عليها.

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وأكد خطيب العيد أن الرئيس الأسد يصون الثوابت ويؤمن بالإسلام كما أنزله الله نقياً طاهراً من تحريف أعدائه المبطلين وهو يدافع عن أمتنا العربية والإسلامية وعن العروبة لأنه واضح الرؤية مؤمن بربه متمسك بقيمه الأصيلة وهو ما تم تجسيده في كلمته في افتتاح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف والتي أكد فيها أن التدين بناء والتطرف هدم وأن مكافحة الإرهاب تبدأ بالتدين الصحيح الذي يشكل الجسر من أجل الوصول إلى الاعتدال والتطبيق الصحيح للدين وحمايته من الانحراف.

يذكر أن الأسد يزور المقاتلين والجرحى خلال أيام العيد وكذلك يؤدي صلاة العيد في المدن السورية المختلفة، فالتقى وزير الدفاع السوري خلال زيارة المقاتلين في مواقعهم في المنطقة الجنوبية، بمناسبة عيد الفطر عام 2018 أما عام 2017 فقد أدى الصلاة في حماة وزار الجرحى والمقاتلين هناك، وفي عام 2016 فقد أدى صلاة العيد في حمص.