الداخلية المصرية تكشف تفاصيل الهجوم على كمين أمني في سيناء

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن بيان صادر عن الداخلية المصرية أن "عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، فجر اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو".

© AP Photo / Eman Helal

وأوضح البيان أنه "تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".

وكانت مصادر أكدت، صباح اليوم، وقوع هجوم إرهابي على كمين في مدينة العريش شمال سيناء، أسفر عن سقوط عدد من بين أفراد قوات الأمن والمهاجمين، وأن اشتباكاً بالرصاص استمر لفترة بين الطرفين.

Advertisements

وتصاعدت المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في 30 حزيران/ يونيو 2013، عقب مظاهرات معارضة له.

وأطلقت السلطات المصرية، في شباط/ فبراير 2018، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية، ما أدى لتراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة.