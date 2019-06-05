شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة العيد.. ضباط سعوديون يلتقطون سيلفى مع ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الضباط بالمملكة العربية السعودية وأفراد المنطقة الجنوبية على التقاط الصور السلفى التذكارية مع ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لهم لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما نقل الأمير تهانى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لهم بالعيد، بحسب "عكاظ".

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها لقطاع جازان فى المنطقة الجنوبية اعتزازه وتقديره بالدور البطولى الذى يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية. رافق ولي العهد خلال الزيارة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.