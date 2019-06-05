شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة أكثر من ألفى لاجئ سورى لبلدهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين فى سوريا، أن 2031 لاجئا عادوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية، منهم 312 شخصا عادوا من لبنان عبر معبرى "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، و1719 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسى اليوم الأربعاء، أنه لم يعد أى نازح خلال 24 ساعة، إلى مناطق الإقامة الدائمة داخل سوريا، مضيفا أن وحدات سلاح المهندسين السورى قام خلال 24 ساعة، بتطهير 2.9 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.