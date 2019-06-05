شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توزع كسوة العيد للنازحين فى محافظات اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كسوة العيد فى عدد من المحافظات اليمنية، منها البيضاء والجوف، بحسب وكالة "واس" السعودية.
ووزع المركز 24 ألف كسوة للمتضررين والنازحين فى مدينة البيضاء ومديريات ذى ناعم والزاهر والصومعة رداع وأقيفة ومكيراس صباح والرياشية والسوادية والطفة التابعة لمحافظة البيضاء. كما وزع 24 ألفا أخرى للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توزع كسوة العيد للنازحين فى محافظات اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.