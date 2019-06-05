شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة التى يقودها الأكراد فى شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش و6 أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا.

وذكر الإدارة الذاتية الكردية التى تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها إنها ساعدت فى إعادة هؤلاء "بناء على طلب الحكومة الأمريكية".

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