الارشيف / اخبار الخليج

ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة التى يقودها الأكراد فى شمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش و6 أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا.

 

وذكر الإدارة الذاتية الكردية التى تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها إنها ساعدت فى إعادة هؤلاء "بناء على طلب الحكومة الأمريكية".

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل امرأتين على صلة بداعش و6 أطفال لأمريكا من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا