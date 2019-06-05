عمار الحكيم يحذّر من الانجرار لسياسة تعرض العراق لعزلة دولية

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365

حذّر عمار الحكيم السياسي العراقي الشيعي البارز ورئيس تحالف "الإصلاح والإعمار"، الأربعاء، من الانجرار لـ"سياسة غير حكيمة قد تعرض العراق إلى عزلة دولية".

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد في بغداد، إن "العراق سيد نفسه ولا يمكن أن يكون تحت ظل المواقف التابعة أو الموجهة".

وأكد أنه "لا يمكن الاستمرار بسياسة الحروب والنزاع والصراع في منطقتنا".

وأوضح الحكيم: "يجب مواصلة الانفتاح الدولي وترسيخ المشتركات والمصالح المتبادلة، كما لا بد من الحفاظ على المنجز السياسي المتحقق على الصعيد الإقليمي والدولي".

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وتابع رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يدعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: "لا يمكن أن نكون طرفا في أي محور تصادم كما لا يمكن أن نقف متفرجين حين يتعلق الأمر بمصالح العراق".

وأضاف: "نقولها بوضوح لسنا حياديين تجاه سياسات الحصار والتجويع الذي يتعرض له الشعب الإيراني المسلم والشقيق بعقوبات أحادية مستنكرة".

يشار أن عيد الفطر كان الثلاثاء لدى سنة العراق، بينما هو الأربعاء لدى الشيعة وفق المراجع المعتمدة لديهم.

وتصاعد التوتر بين إيران (المقربة من الحكومة العراقية) والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.