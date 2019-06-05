بجرادة المغربية.. للعيد فرحتان بعد إطلاق سجناء الحراك

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

شهدت مدينة جرادة المغربية، فرحة عارمة، إثر العفو عن جميع سجناء حراك شهدته المدينة على مدى أشهر في وقت سابق، وطالب بالاهتمام بتنمية المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، استقبال أهالي المدينة لسجناء حراك جرادة، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء-الأربعاء، بالإضافة إلى أجواء الاحتفال بالمدينة، وذلك إثر قرار العفو عن السجناء.

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والأربعاء أول أيام عيد الفطر في المغرب.

وأمس الثلاثاء، أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوًا عن جميع سجناء حراك جرادة البالغ عددهم 47 سجينا.

وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تتأجج بشكل أقوى بعد أن لقي شاب ثالث مصرعه مطلع فبراير/ شباط 2018 في منجم آخر، قبل أن يتم القبض على عدد من النشطاء وصدور أحكام متفاوتة بالسجن بحقهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.