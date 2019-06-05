رئيس وزراء قطر: حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار

الدوحة / أحمد يوسف / الاناضول
قال رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إن حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار.
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، بمناسبة مرور عامين على اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر.
وقال آل ثاني: "مرت سنتان على فرض حصار قطر الذي صنع واقعاً جديداً وتحديات استطعنا تجاوزها والمضي قُدماً نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا".
وأضاف: "هنا نؤكد على صلابة موقفنا وثبات مبادئنا وأن حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار".
وتكمل الأزمة الخليجية اليوم عامين على اندلاعها في 5 يونيو/ حزيران 2017 وتم فيه فرض حصار بري وجوي على الدوحة.
وفي ذلك التاريخ قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".
وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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