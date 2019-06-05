إصابة إسرائيلي طعنًا قرب تل أبيب

القدس / الخليج 365
أصيب إسرائيلي الأربعاء، بجروح متوسطة بعد طعنه بسكين في مدينة رامات هشارون (وسط)، القريبة من تل أبيب.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شخصا طعن إسرائيليا في الجزء العلوي من جسده وأصابه بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف أن منفذ الطعن فرّ من المكان، لكنه لفت إلى عدم الجزم بدوافع الحادث.
وأشار الموقع أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بأعمال بحث عن المهاجم وتحقق في خلفية الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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