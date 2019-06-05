مقتل 8 شرطيين جراء هجوم في سيناء المصرية

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، الأربعاء، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني في سيناء شمال شرقي مصر.

وفق بيان نقله التليفزيون الرسمي، "استهدفت عددا من العناصر الإرهابية فجر اليوم لكمين (حاجز أمني) جنوب مدينة العريش (بسيناء) وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران".

وأضاف: "أسفر (الهجوم) عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط وأعلى من الجندي) و٦ جنود".

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وأشار إلى أن وجود عناصر متورطة في الحادث هربت، وأن قوات الشرطة "تقوم بتتبع خطوط سير الهروب"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن هجوم استهدف حاجزا أمنيا بالعريش وسط تبادل لإطلاق النار.

ويحل اليوم أول أيام عيد الفطر بالبلاد، وسط تشديدات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير محلية.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

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