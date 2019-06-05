الداخلية المصرية: مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم شمال #سيناء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم شمال سيناء

قال بيان نشرته وزارة الداخلية المصرية إن ”عناصر إرهابية“ هاجمت نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الأربعاء وقتلت ثمانية من أفراد الأمن.

وذكر البيان الذي نشر على موقع الوزارة على فيسبوك وبثته وسائل الإعلام الرسمية ”استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر يوم الأربعاء كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران“.

وأضاف البيان أن ذلك ”أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجند، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة“.

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وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين إسلاميين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء.

وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير شباط من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قتل فيه مئات المصلين.