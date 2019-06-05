شكرا لقرائتكم قيادات لبنان تندّد بالاعتداء الدموي في طرابلس... وواشنطن تؤكد وقوفها الى جانب مؤسّساته الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 20:54

لاقت العملية الارهابية، التي قلبت فرحة طرابلس في عيد الفطر المبارك، غصة بفعل اعتداء دموي حصد اربعة شهداء من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط، ردود فعل غاضبة ومنددة من القيادات اللبنانية على اختلافها، فيما غصّ تويتر بسيل من المواقف الشاجبة والمستنكرة للحادث الارهابي.



وفي حين جددت واشنطن "وقوفها الى جانب المؤسّسات الأمنية الشرعية في حربها على الإرهاب". وفق السفارة الاميركية في بيروت. أكد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تابع حتى ساعة متقدمة من صباح اليوم (الثلثاء)، التطورات الأمنية التي وقعت في طرابلس، أن "أي عبث بالأمن سيلقى الرد السريع والحاسم"، مشددا على ا"تخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة" .

وحيا ارواح شهداء الجيش وقوى الامن الداخلي الأربعة الذين استشهدوا خلال مواجهتهم الإرهابي الذي استهدف امن طرابلس وسكانها، مؤكدا ان "الجاهزية الدائمة للجيش والقوى الأمنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان، وأن ما حصل لن يؤثر على الاستقرار في البلاد"، ودعا الى "التعاون مع الأجهزة الامنية وعدم إطلاق الاشاعات التي تزرع القلق في نفوس المواطنين".

وللبحث في الاعتداء الارهابي. ترأس رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم، اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا حضره: وزيرة الداخلية ريا حفار الحسن، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود.

في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الجمهورية تعازيه إلى أسر وأهالي العسكريين الشهداء، ثم اطلع من الحاضرين على تفاصيل الاعتداء الارهابي، في ضوء المعلومات التي توافرت لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والتحقيقات الأولية الجارية حول ملابسات هذا الاعتداء، والتي أظهرت أن له خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية.

وأكد عون خلال الاجتماع أن مواجهة الارهاب "مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجاهزية الدائمة"، مركزا على "أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة". ودعا إلى ت"كثيف المتابعة الأمنية للمشبوهين، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية". وطلب "اتخاذ اجراءات أمنية استثنائية لمواكبة فترة الأعياد وفصل الصيف".

الحريري: طرابلس ستبقى عصية على التطرف

واجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالات بكل من وزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن، للوقوف على وقائع الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة طرابلس. وتوجه بالتعزية من قيادتي الجيش وقوى الامن ومن اهالي الشهداء اللذين سقطوا في المواجهة مع المجموعة الارهابية ، مشدداً على وجوب "اتخاذ كل التدابير التي تحمي أمن طرابلس واهلها، وتقتلع فلول الارهاب من جذورها" .

ونوه الحريري بتضحيات الجيش وقوى الامن وسائر المؤسسات الامنية، وشجاعة الضباط والرتباء والعناصر الذين يدافعون بصدورهم عن أمن اللبنانيين وسلامتهم"، ودعا ابناء وطرابلس وكافة فعالياتها الى "التضامن حول الجيش وقوى الامن، وتعاونهم مع الاجهزة المختصة لكشف بؤر الارهاب واستئصال اي وجود لها". وقال: "لقد ضرب الارهاب فرحة العيد في طرابلس، لكن هذه المدينة الابية ستبقى عصية على التطرف والخارجين على القيم الحقيقية للاسلام الحنيف، ولن نتراجع عن ان نردد معها صبيحة الفطر المبارك، كل عام وطرابلس بخير".

السنيورة: الشر والارهاب يحومان حول لبنان

واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة "ان هذه الجريمة الإرهابية بتوقيتها المشبوه، تثبت ان يد الغدر ما تزال كامنة للبنان ولمدينة طرابلس". وقال في بيان: "إن مدينة طرابلس العريقة والاصيلة في لبنانيتها وعروبتها وأهلها الطيبين، كانت وما تزال في مقدمة الذين تصدوا للارهاب والإرهابيين واسقطت مخططاتهم ابان معركة نهر البارد الشهيرة، التي ضحت فيها المدينة ومنطقتها ومحيطها وأهلها ونجحت في دحر المؤامرة وإنقاذ لبنان".

ورأى "ان طرابلس الابية بأهلها وقياداتها ستفشل اية محاولة جديدة لنقل الفتنة اليها كما افشلت محاولات اشعال الفتن سابقا"، مضيفا "نقف جميعا الى جانب الجيش وقوى الامن وقفة صلبة وقوية، ولن تسمح مدينة طرابلس وأهلها لأي تلاعب بأمن البلاد وامن المدينة".

وتوجه السنيورة بالتعزية الى عائلات الشهداء، متمنيا "ان يرتفع الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن اسلوب الاصطياد بالماء العكر لتحقيق غايات لا قيمة لها في السياسة والاعلام". وأمل "ان تكون جريمة طرابلس في هذا التوقيت غيمة صيف عابرة لن تؤثر على معنويات اهل المدينة، وتنبه في الوقت عينه الى ان الشر والارهاب ما يزال يحوم حول لبنان".

ميقاتي: كتب على طرابلس أن تدفع على الدوام الثمن

وغرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر تويتر قائلا:" كأنه كتب على طرابلس أن تدفع على الدوام الثمن الاغلى من ارواح ابنائها واستقرارها. ما جرى الليلة من اعتداءات مدان بشدة وندعو الجميع الى التروي والهدوء والتنبه لما يحاك من مؤامرات. تعازينا لذوي العسكريين الشهداء . الفيحاء صامدة وصابرة باذن الله".

سلام: للتضامن والابتعاد عن المشاحنات

واعتبر الرئيس تمام سلام أن "ما أصاب عاصمة الشمال أصاب لبنان من اقصاه الى اقصاه"، داعيا الى "التكاتف والتضامن والابتعاد عن كل المشاحنات والتجاذبات التي تضعف البلاد". ووجه أحر التعازي الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والى أهالي العسكريين "الذين سقطوا شهداء على أرض طرابلس".

جعجع: ليفك بعض السياسيين عن ضهر الجيش والقوى الأمنية

وقال رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في بيان: "نعزي انفسنا جميعا بشهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا دفاعا عنا جميعا.ان يد الغدر وبعدما أيقنت انها لن تتمكن من خوض مواجهة مباشرة مع القوى الأمنية اللبنانية لجأت إلى الغدر في غياهب الليل للنيل من عناصر الجيش وقوى الأمن، وهذا خير دليل على فعالية ما يقوم به الجيش وقوى الأمن وبقية الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار وحماية لبنان".

واضاف: "يبقى ان يفك بعض السياسيين عن ضهر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية ولا يقحموها في مشاريعهم الداخلية لكي يبقى الوطن بألف خير"

فرنجية: فطرٌ دامٍ في طرابلس

وعلق رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في تغريدة عبر تويتر قائلاً: "فطرٌ دامٍ في طرابلس، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، حفظ الله الوطن".

أما النائب طوني فرنجية فغرد قائلا: "‏حمى الله الجيش والقوى الأمنية التي تتصدّى للإرهاب وتقدّم أغلى ما لديها في سبيل حفظ أمننا وأماننا.. حمى الله لبنان".

الجميل: الشرعية هي الضمانة

وغرد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في "تويتر": "عزاؤنا وصلواتنا للجيش وقوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء. انهم خير من يحمي الأرض والشعب بدمائهم وتضحياتهم، ويثبتون أن الشرعية هي الضمانة التي تجمع ولا تفرق، فيلتف حولهم اللبنانيون في الأوقات الصعبة. ويبقى أبناء طرابلس الشرفاء مثال لاحتضان الشرعية ونبذ الارهاب".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عبر "تويتر": "يبقى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي مدرسة في حب الوطن حتى الاستشهاد. فالمجد والخلود للشهداء الابرار والعبرة لنا أن نتحد حول دمائهم ونعمل سويا لتحصين وحدتنا وصون سيادتنا".

Advertisements

أما النائب السابق لرئيس مجلس النواب، فريد مكاري فغرد عبر"تويتر"، قائلا: "مؤلم ما شهدته طرابلس الحبيبة ليلة العيد لكنه اظهر مجددا ان التطرف والارهاب مجرد استثناءات فردية وحالات معزولة في لبنان، ولا بيئة حاضنة له، لا في عاصمة الشمال ولا في بلدنا كله. رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا من الجيش وقوى الأمن الداخلي".

بدوره، غرد وزيرالاشغال والنقل يوسف فنيانوس قائلا: "‏مكتوب على طرابلس ألا تنعم بالعيد، رحم الله شهداء الجيش وقوى الامن وأعاده الله على لبناننا الغالي بالأمان والطمأنينة" .

وقال وزير الاتصالات محمد شقير عبر تويتر: "‏لن تنجح يد الارهاب بتحقيق أهدافها طالما بلدنا محمي بوحدته الوطنية وبقواه الأمنية وجيشه البطل، قلوبنا مع طرابلس وأهلها، ومع أهالي الشهداء الابرار، والتعازي لقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي ولعائلات الشهداء".

وغرد الوزير السابق النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر": "يمر عيد الفطر المبارك ثقيلا على عاصمة الشمال طرابلس والوطن كله، والفرح يقفل ابوابه على عوائل الشهداء العسكريين الذين استشهدوا في المدينة، اثر الاعتداء الارهابي على المراكز العسكرية. الرحمة للشهداء الابطال والشفاء للجرحى من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".

وعلق وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في تغريدة بالقول: "للمرة الأولى يظهر الهلال هذه السنة مصحوبا بأربعة كواكب من أبطال الجيش وقوى الأمن معلنين القضاء على قتلة الحياة فينا وقدوم العيد. كل الإجلال للدماء العسكرية الذكية التي تبقى الحصن المنيع لهذا الوطن، ولمبادئ الشرف والتضحية والوفاء التي انتصرت وستنتصر عند أي استحقاق".

وأضاف: "فوق الآلام، فطر سعيد لجميع اللبنانين مسيحيين ومسلمين، الذين لن يكونوا الا في موقع الاعتدال ونبذ التطرف".

وغرّد وزير الزراعة حسن اللقيس قائلا: "‏رحم الله شهداء الجيش وقوى الأمن، وحمى الله طرابلس وأهلها من كل شر".

بدوره، قال الوزير عادل أفيوني عبر"تويتر: "رحم الله الشهداء الذين سقطوا ضحية الغدر والإجرام. وحما الله طرابلس واهلها الشرفاء الآمنين وحما الله قوى الأمن والجيش الساهرين على راحتهم من الإرهاب الجبان المتنقل. طرابلس الابية لن تخضع للمجرمين الجبناء وثقافة الحياة ستنتصر".

الراعي: يد الغدر لن تتمكّن من العبث بأمننا

ورأى البطريرك الماروني بشارة الراعي "ان يد الغدر الآثم التي تمكنت بخبث عشية العيد من تنغيص فرحة اللبنانيين بسفك دماء اربعة شهداء من الجيش وقوى الامن على مذبح الوطن لن تتمكن من العبث مجددا بأمننا واستقرارنا ووحدتنا اذا ما واجهناها جميعنا بروح وطنية موحدة لا تعلو فوقها اية مصلحة شخصية".

قبلان: لتشكيل شبكة أمان

واستنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت لبنان وكل اللبنانيين في طرابلس والذي استشهد فيها كوكبة من مؤسستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. نحتسبهم شهداء الدفاع عن لبنان"، وطالب اللبنانيين بأن يكونوا "عينا ساهرة مع الجيش والقوى الأمنية والمقاومة لحماية لبنان من أي إستهداف إرهابي، وعلى السياسيين تشكيل شبكة أمان تحمي المنطقة من المخاطر المحيطة به فيتعاونوا ويتضامنوا ويتمسكوا بالمعادلة التي حررت أرضه وحمت شعبه وحفظت استقراره".

ورأى ان "هذا العمل الاجرامي المدان شرعا وعقلا ينافي كل التعاليم السماوية والقيم الانسانية، وهو رسالة ارهابية تحمل الجبن والحقد والدم لتعكر بهجة العيد والاستقرار الأمني".

ودان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن "التعرض للمؤسسات الامنية وما حصل بالامس في طرابلس. ونتقدم من قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بالتعزية بشهداء الوطن".

"التقدمي": لتحييد الأجهزة عن النقاشات

ودان "الحزب التقدمي الإشتراكي"، الجريمة الإرهابية في طرابلس، وقال في بيان: "مرة جديدة يدفع لبنان ومدينة طرابلس تحديدا، ثمن الإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا لا دين له ولا هوية الا الإجرام وبث الفتن والحروب". وتقدم من أهالي شهداء المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي بأحر التعازي والمواساة، مؤكدا "ضرورة الوفاء لدمائهم بمزيد من الوحدة بين اللبنانيين والعمل من أجل الإستقرار والأمن".

وختم: "أما وقد عاد الإرهاب ليطل برأسه من جديد في لبنان، فلا بد من الدعوة إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة. ومن المفيد أيضا تحييد هذه الأجهزة عن النقاشات السياسية والإعلامية والبت بملفاتها وتحصينها بعيدا عن المزايدات والحسابات الخاصة".

"امل": الاعتداء يستدعى التضامن

ودانت حركة "امل" "بشدة الاعتداء الارهابي الآثم الذي استهدف مدينة طرابلس الفيحاء وامن اهلها عشية عيد الفطر، واعتبرت في بيان ان هذا "العمل الارهابي الاجرامي يستدعى التضامن بين كل القوى السياسية لمنع اي عبث أمني يستهدف الاستقرار والأمن".

وتقدمت بأحر التعازي من قيادة الجيش وقوى الامن بالشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن والمواطنين.

"حزب الله": لتكاتف اللبنانيين في مواجهة هذه الآفة الخطرة

واستنكر "حزب الله"، في بيان، وبشدة "الإعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية في طرابلس عشية عيد الفطر السعيد، ما يؤكد أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر التكفيري والإلغائي لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء".

وشدد على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة"، مشيدا "بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي، وتقديمها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء".

وتقدم "من قيادة الجيش اللبناني وقيادة قوى الأمن الداخلي وذوي الشهداء، بأحر التعازي والمواساة"، وسأل الله "الصبر لذويهم وعلو الدرجات".

أحمد الحريري: يبقى الرهان على المؤسستين العسكرية والأمنية

واستنكر الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ما تشهده طرابلس من أحداث أمنية مؤسفة. وقال في تغريدتين عبر "تويتر": "القلب مع طرابلس الحبيبة... الرحمة للشهداء. وحمى الله أهلنا فيها من كل شر وغدر. أبطالنا الأمنيون يستشهدون ويعيشون ليحيا الوطن كل الوطن".

ووجه "تحية إكبار لتضحيات جيشنا الذي يدفع ضريبة الدم من أجل الدفاع عن طرابلس وأهلها في هذه الليلة الحزينة. عزاؤنا كبير لكل الوطن بشهداء الجيش والقوى الأمنية . ويبقى رهان اللبنانيين على المؤسستين العسكرية والأمنية لصد الإرهاب المتنقل وإحباط مخططاته الإجرامية".