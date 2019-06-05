شكرا لقرائتكم الحسن: لن نسمح باستباحة الأمن في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 18:51

تفقّدت وزيرة الداخلية في لبنان ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مسرح العملية الارهابية في طرابلس، شمال لبنان

الذي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، على عناصر من قوى الأمن والداخلي والجيش اللبناني، والتي وقع ضحيتها 4 شهداء من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط. اضافة الى مقتل منفذ العملية.

وأكدت وزيرة الداخلية ان "ما حصل حادثة فرديّة وضعنا حداً لها"، متمنية ألا تتكرّر، ومشيرة الى أنه يجب أن تكون هناك جاهزيّة أمنيّة. ولفتت الى "اننا مهيأون ومستنفرون لأي حادث في المستقبل".



وعن العفو العام، قالت: "من تسبّب بأي اعتداء على الجيش والقوى الأمنية سيبقى في السجن لكن من لم يتورّط في هذه الأمور فيحق له الخضوع للمحاكمة".

من جهته، اعتبر اللواء عثمان أن ما حصل "عمل إرهابي أليم ونحن في جاهزيّة تامّة وأجهزتنا الأمنية قويّة وسنسيطر على الوضع".

وأكد أن "الإرهابي عبد الرحمن مبسوط كان بمفرده أمس وسبق أن تمّ توقيفه عام 2016 وأمضى في السجن سنة ونصف ومن ثم اخلي وهو كان في حالة نفسيّة غير مستقرّة وعمله إفراديّ".

ثم انتقلت الحسن والوفد المرافق لتفقد الشقة التي تحصن بها مبسوط. ورداً على سؤال عن سبب لجوء الارهابي الى هذه الشقة تحديدا، قالت الحسن: "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الاسباب". توجهت بعدها الى سرايا المدينة. وعقدت الحسن مؤتمرا صحافياً في حضور المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا واللواء عثمان وقائد الدرك انطوان سليلاتي ومحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني وقادة الاجهزة الامنية في الشمال. وقالت: "إنتصرت طرابلس من جديد على الإرهاب بفضل التنسيق بين مؤسستي الجيش والقوى الامنية أتقدم باحر التعازي من أهل الشهداء" .

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أضافت: "ان هذا العمل الارهابي المدان والمستنكر من الجميع الذي انتهى بتفجير الارهابي نفسه، وضع القوى الامنية من قوى الامن الداخلي والجيش في دائرة الاستهداف الدموي من جديد. وهاتان المؤسستان تقدمان التضحيات دفاعا عن اللبنانيين لتثبيت الامن والاستقرار في البلد. لقد انتصرت طرابلس من جديد على الارهاب بفضل التنسيق الكبير بين القوى الامنية والعسكرية وكذلك بفضل التفاف اللبنانيين ودعمهم للقوى الامنية والعسكرية في عمليات مكافحة الارهاب، وهنا اناشد الجميع انه يجب علينا ان نبقى متماسكين ونسعى، كما كنا في السابق، لان نعيد رسم صورة طرابلس الحقيقية، طرابلس مدينة التسامح. طرابلس المدينة الحاضنة للكل. طرابلس المدينة المحبة للحياة. وكذلك اؤكد ان الامن سيبقى ممسوكا طالما بقينا متحدين ومتضامنين".

وتابعت: "أعرف تماما ان رهان كل اللبنانيين على قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني وكل المؤسسات الامنية، كبير جدا، وهو رهان في محله، لان هذه المؤسسات لن تسمح باستباحة امن اي منطقة في لبنان من قبل مجموعات اهدافها وخلفياتها مشبوهة. أعدكم اننا سنبقى متيقظين لحماية كل شبر وكل منطقة من هذا الوطن".

وقالت ردا على سؤال: "ان مثل هذه العملية نشاهدها في عدد كبير من دول العالم التي يستهدفها الارهاب وهي معروفة "بالذئب المنفرد"، وهو نوع جديد من الارهاب، ولا يمكن عملية ضبطه مئة في المئة، ونحن على جاهزية تامة لمكافحة مثل هذه العمليات الارهابية، واكرر هنا اننا لن نسمح باستباحة الامن في لبنان، لذا آمل استمرار عمليات التنسيق لمكافحة هذه العمليات".

اضافت: "نحن في اجتماع مع القوى الامنية التي وضعتنا بتفاصيل هذه العملية الارهابية، والاجهزة الامنية بأجمعها تنفي ان يكون هناك اكثر من شخص نفذ هذه العملية".

وعن رسالتها الى القضاء بعدما امضى الارهابي محكومية سنة واحدة وهو الذي قاتل في صفوف تنظيم داعش، أجابت: "نحن بصدد التحري عن هذا الموضوع، وبالتالي متابعة ملفه القضائي، ونحن لا يجب ان نعمم على كل السجناء الاسلاميين، فمن يثبت ارتكابه لجرم ارهابي وقتل القوى الامنية يجب ان ينال عقابه، ومن لم يشارك فينظر في ملفه القضائي ان كان بريئا ام لا. فلا يجوز التعميم في مثل هذه الحالات. وانا ادعو الى تسريع المحاكمات".

وهل من احتمال ان يكون قد جند داخل السجن للقيام بهذه العملية؟ أجابت: نحن بصدد التحقيقات ولم يمر 12 ساعة على العملية، والتحقيقات يقوم بها المدعي العام التمييزي بالإنابة ومعاون المفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ولا يمكننا ان نتحدث كثيرا لان كل الاحتمالات واردة، وفي ضوء التحقيقات يتبين لنا تفاصيل العملية".

اللواء عثمان: لا بيئة حاضنة للارهاب

بدوره حيا اللواء عثمان أبناء طرابلس وأثنى على دورهم في "إرشاد الأجهزة الامنية والعسكرية الى تحركات الارهابي ومكان اختبائه"، مؤكدا ان "لا بيئة حاضنة للارهاب في طرابلس كما في كل المناطق اللبنانية"، وقال: "وضع الارهابي النفسي مشوش وغير سوي، فكل من يقوم بهذا الفعل هو انسان مختل وغير سوي".