شكرا لقرائتكم القضاء الإسباني يجمّد نبش رفات فرانكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 18:50

جمّدت المحكمة العليا الإسبانية موقتاً نبش ضريح الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو لإخراج رفاته، ريثما يدرس القضاء طعناً قدّمته عائلته في هذا الصدد.



وأشارت الى أن إحدى غرفها "قررت بالإجماع أن تجمّد موقتاً نبش رفات فرانكو، الذي كان يُفترض أن يجري في 10 حزيران (يونيو)".

ولفتت الى أن الهدف من قرارها هو تجنّب "ضرر" قد يلحق بعائلة الديكتاتور، وبالدولة أيضاً، في حال قُبل الطعن الذي قدّمه أحفاد فرانكو في نهاية المطاف ووجبت إعادة الرفات إلى مثواه الأصلي.

وفرانكو مدفون في ضريح ضخم في "وادي الشهداء" قرب مدريد، وكان مقرراً أن تنفذ الحكومة الاشتراكية الاثنين المقبل، نبش الرفات ودفنه في مقبرة باردو الأقلّ ضخامة في العاصمة.