شكرا لقرائتكم أميركا تحظر الرحلات الجماعية إلى كوبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 18:50

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلثاء حظر رحلات مجموعات إلى كوبا، وهذه واحدة من السبل الرئيسة التي يزور من خلالها أميركيون الجزيرة.



وحظرت الوزارة أيضاً تصدير قوارب وطائرات خاصة أميركية إلى كوبا، مبرّرة قرارها بمعاقبة هافانا "على دورها المزعزع للاستقرار في النصف الغربي من الكرة الأرضية". وحظرت الوزارة أيضاً تصدير قوارب وطائرات خاصة أميركية إلى كوبا، مبرّرة قرارها بمعاقبة هافانا "على دورها المزعزع للاستقرار في النصف الغربي من الكرة الأرضية". وتشير كما يبدو إلى فنزويلا التي تشهد تحدياً لشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما نصّب زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة.



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