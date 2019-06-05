شكرا لقرائتكم الخارجية اللبنانية تعلن تجاوب طهران مع طلب عون الإفراج عن نزار زكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 5 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 17:44

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان الثلثاء أنه "بعد المساعي الطويلة التي كانت مكثفة أخيرا"، فإن "السفير الإيراني في بيروت اتصل بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأبلغه رسميا بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية، مع طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية لى نظيره الإيراني، بخصوص العفو لمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا، وأفاده باستعداد السلطات في إيران لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه نزار زكا".



وقال البيان: "عليه، أبلغ وزير الخارجية والمغتربين فخامة الرئيس بالأمر، فقام فورا بالطلب إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالقيام بالمهمة بالتنسيق مع سفارة لبنان في طهران".

وختم: "تشكر وزارة الخارجية والمغتربين للسلطات الإيرانية المعنية، على إنهاء هذا الملف والمضي قدما بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها ويريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، على أساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات".

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان أثار أكثر من مرة مع مسؤولين إيرانيين خلال السنة الماضية، طلب لبنان إطلاق سراح زكا آخرها خلال زيارة وزير الخارجية محمد جوا ظريف إلى بيروت في شهر شباط (قبراير) الماضي، إلا أن طهران لم تستجب لطلبه، فيما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية الإثنين إن الجانب الإيراني سيتجاوب مع عون نظرا إلى "مواقفه المؤيدة للمقاومة".